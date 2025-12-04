أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وضع تسوية لحرب كانت مستمرة منذ عقود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام".

وأضاف ترامب: الولايات المتحدة ستدعم السلام الدائم بين رواندا والكونغو الديمقراطية".

وأكمل: “نلتزم بوقف عقود من العنف وإراقة الدماء وبدء حقبة تعاون بين الكونغو الديمقراطية ورواندا”.

ولفت ترامب: “سنرسل شركاتنا لرواندا والكونغو لاستغلال بعض المعادن النادرة وسنجني الكثير من المال”.