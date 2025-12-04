قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الوجه القبلي |صور

ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس أولى لقاءات كهنة الرعاية الاجتماعية، والذي تنظمها سكرتارية قداسته للرعاية الاجتماعية خلال شهر ديسمبر من كل عام.
حضر اللقاء كهنة الرعاية الاجتماعية من إيبارشيات الوجه القبلي. 

وتضمن اللقاء أفلامًا تعريفية عن برنامج علم ابنك الذي يعتني بتعليم أبناء الأسر المدرجة بياناتها في منظومة الرعاية الاجتماعية، وعن الشركاء الداعمين لخدمة الرعاية الاجتماعية، وعن الزيارات واللقاء التي عقدتها سكرتارية الرعاية الاجتماعية في العديد من الإيبارشيات على مدار العام في كافة أنحاء الكرازة المرقسية، وعن برنامج بنت الملك الذي يهتم بتغطية تكاليف زواج الفتيات، وأخيرًا فيديو تعريفي بخدمة الجسد الواحد التي يقوم بها كهنة كنائس مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر، والمدن الجديدة، واستطاعت خلال العام الجاري أن تقدم شنطة البركة في عيد القيامة لكل الأسر المسجلة في برنامج الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

كما تضمن اللقاء كلمة لنيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص تناول خلالها كيفية تفعيل دور مكاتب الرعاية الاجتماعية والتنمية في الإيبارشيات، وكلمة للقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، وأخرى للسيدة علياء سراج الدين المدير التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية، وكلمة للقس لوقا ماهر والراهب القس لعازر المحرقي، دارت حول رؤية لجنة الرعاية والتنمية بالمجمع المقدس. وتحدث المهندس مجدي الشرقاوي عن تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية.

أسس الرعاية الاجتماعية 

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا التي رحب فيها بالحضور وتحدث في ثلاث نقاط تعد أسسًا هامة في خدمة الرعاية الاجتماعية، وهي:
١- نظام، منظومة، التزام:
- نظام: النظام أحد الفضائل التي علمها لنا السيد المسيح يجب أن تكون منظمًا في البيانات، في الملفات، في العمل، في الوقت، حتى في مكان خدمتك. النظام يعطي جمالاً ويؤهل لوجود المنظومة.
- المنظومة: لو تخليت عن المنظومة تشوه العمل، هناك منظومة أي لك دور فيها كشخص منظم. والنظام والمنظومة يحتاجان إلى التزام.
- الالتزام: بالمواعيد والقرارات والخدمة...إلخ، وهكذا تتكامل الصورة.

٢- كن أمينًا:
لا تنسى الوصية في سفر الرؤيا "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ." (رؤ ٢: ١٠). كن أمينًا في البيانات في المعلومات، البركة تزيد في وجود الأمانة وتغيب إذا غابت الأمانة. الأمانة حتى الموت وليس في بداية الخدمة فقط.

٣- الرحمة:
أنت أبونا ومن أول ما تمت سيامك تكون مثل السيد المسيح حنين، الناس تحتاج أن ترى فيك حنان حقيقي، لا أن يكون لديك شٌحّ في التصرف أو الكلام 
كن حنين كن قلب متسع، أنت وأنا بنشتغل في كنيسة المسيح وهو صاحب المؤسسة ويعلم الاحتياجات.

