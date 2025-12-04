محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين بمدرسة الكرنك الإعدادية بنين

استقبل المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، عدداً من الطلاب المتفوقين بمدرسة الكرنك الإعدادية بنين، يرافقهم سماح محمد عبد العزيز، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأقصر القومي.

وخلال الاجتماع أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الطلاب في هذه المناسبة، مؤكداً أنه فخور بهم كونهم نُخبة المتفوقين وأوائل المدرسة، مشيراً إلى أن العلم هو أساس تقدم الشعوب، وأن روح الجماعة والعمل المشترك هما السبيل الحقيقي للنجاح.

وطرح الطلاب عددا من التساؤلات حول المشروعات الجارية داخل المحافظة، حيث استعرض المحافظ المشروعات القومية والتنموية التي تنفذ حالياً، مؤكداً أن محافظة الأقصر تشهد طفرة في قطاعات الطرق والإنارة والصرف الصحي.

وأوضح محافظ الأقصر أنه يتم التنسيق اليومي مع القيادات الأمنية بالمحافظة لضمان سلامة المواطنين والسائحين، وتحقيق الانضباط في الشارع الأقصرى.

ودعا محافظ الأقصر الطلاب إلى تحمل المسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الوطن وأهله، وتنمية المهارات والإبداع في المجالات التي يحبونها، قائلاً: "أنتم أحفاد المصريين القدماء الذين تفوقوا في مختلف العلوم والفنون، وعلى قدرهم أن تكونوا".

وأشار محافظ الأقصر ، إلى اهتمامه بتطوير التعليم الفني والمهني، من خلال التوسع في المدارس الزراعية نظراً لوجود ظهير صحراوي وثروة زراعية تحتاج إلى التصنيع الزراعي.

وفي ختام اللقاء أكد محافظ الأقصر أن هؤلاء الطلاب هم أمل المستقبل، وأن المحافظة تدعم كل المبادرات التي تهدف إلى تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم لخدمة الوطن العظيم مصر.