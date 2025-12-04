خبير: تحرك مؤسسات الدولة يعكس نزاهة وشفافية العملية السياسية في مصر

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن ما شهدته الساحة السياسية خلال الأيام الماضية يعكس حجم الشفافية والنزاهة والرقابة التي تتمتع بها الدولة المصرية في إدارة ملفاتها العامة، موضحًا أن الأمور كان يمكن أن تسير بشكل طبيعي دون توقف، إلا أن تدخل المؤسسات المعنية يؤكد قوة المنظومة الرقابية.

وقال البرديسي، خلال لقائه ببرنامج "نواب الوطن" المذاع عبر قناة المحور ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر شخصية معنوية تتجسد في مؤسساتها، مشددًا على أن تدخل مؤسسة الرئاسة والجهات القضائية، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى دور الإعلام، يعكس حيوية الدولة وقدرتها على التفاعل السريع مع أي مستجدات.

الفاعلية والإيجابية والالتزام

وأضاف أن هذا التحرك النشط من مختلف الجهات ليس إجراءً روتينيًا، بل دليل على الفاعلية والإيجابية والالتزام الصارم بمعايير النزاهة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات وقدرتها على ضمان المسار الصحيح لأي إجراءات أو عمليات سياسية.