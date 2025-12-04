قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
المؤتمر: مشاركة الناخبين بإعادة الدوائر الملغاة لـ النواب يعكس ثقتهم في العملية الانتخابية

محمود جبر
محمود جبر

أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة الناخبين على لجان التصويت في الدوائر التي تم إلغاؤها بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، يعكس ثقة متزايدة في العملية الانتخابية وإيمانًا راسخًا لدى المواطنين بحقهم في تقرير مستقبلهم عبر صناديق الاقتراع.

وقال القبطان محمود جبر، في تصريحات له اليوم، إن الحضور الملحوظ يؤكد أن الإرادة الشعبية لا تتأثر بالتغييرات التنظيمية، بل تزيدها إصرارًا على المشاركة والتعبير عن صوتها.

وأشار جبر إلى أن غرفة عمليات الحزب، رصدت مشاهد إقبال لافت منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، ما يعكس حالة وعي سياسي متقدم، وتفاعلًا إيجابيًا مع دعوات المشاركة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذه المشاركة تمثل مكسبًا حقيقيًا للديمقراطية المصرية، وتعزز قيمة الانتخابات كوسيلة اختيار مباشر يعبر عن إرادة الناس وتطلعاتهم، وتضع الجميع أمام مسؤولية ترجمة هذا الزخم الشعبي إلى أداء برلماني قوي يمثل المواطن بصدق وفعالية

