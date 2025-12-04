المؤتمر: مشاركة الناخبين بإعادة الدوائر الملغاة لـ النواب يعكس ثقتهم في العملية الانتخابية

أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة الناخبين على لجان التصويت في الدوائر التي تم إلغاؤها بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، يعكس ثقة متزايدة في العملية الانتخابية وإيمانًا راسخًا لدى المواطنين بحقهم في تقرير مستقبلهم عبر صناديق الاقتراع.

وقال القبطان محمود جبر، في تصريحات له اليوم، إن الحضور الملحوظ يؤكد أن الإرادة الشعبية لا تتأثر بالتغييرات التنظيمية، بل تزيدها إصرارًا على المشاركة والتعبير عن صوتها.

وأشار جبر إلى أن غرفة عمليات الحزب، رصدت مشاهد إقبال لافت منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، ما يعكس حالة وعي سياسي متقدم، وتفاعلًا إيجابيًا مع دعوات المشاركة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذه المشاركة تمثل مكسبًا حقيقيًا للديمقراطية المصرية، وتعزز قيمة الانتخابات كوسيلة اختيار مباشر يعبر عن إرادة الناس وتطلعاتهم، وتضع الجميع أمام مسؤولية ترجمة هذا الزخم الشعبي إلى أداء برلماني قوي يمثل المواطن بصدق وفعالية