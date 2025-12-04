الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة

قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ، إن ما ظهر على الساحة من أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بالمرحلة الأولى، يبعث بمجموعة من الرسائل في الداخل والخارج أولها أن هذه الدولة دولة قانونية يسود فيها القانون.

وأوضح الأجرود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ثاني رسالة هي أن الرئيس السيسي مهتم اهتمام بالغ الدقة فيما يتعلق بالمواطن، فضلا أن الرئيس وجه إلى المواطن أنه هو الذي يستطيع أن يصنع مستقبله.

وأشار الأجرود، إلى أن الشفافية التي ينادي بها الجميع تؤكد أن مصر في عصر الرئيس السيسي تؤدي دورها القانوني والتشريعي وسط كافة الأوضاع التي تمر بها المنطقة مما يؤكد مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به ارض الكنانة ، لافتا إلى أن المجلس القادم يتطلب أن يتماشى مع الجمهورية الجديدة،

وأكد أمين سر تشريعية الشيوخ، أن الدولة في انتظار مجلس يلبي احتياجات المواطنين التشريعية، مشيرا إلى أن اليوم وغدا سيشهد اقبال كييرغمن المواطنين للتصويت في مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى.

وطالب أمين سر تشريعية الشيوخ، المواطنين بالنزول إلى التصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم.