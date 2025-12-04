قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
برلمان

الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة

ماجدة بدوى

قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ، إن ما ظهر على الساحة من أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بالمرحلة الأولى، يبعث بمجموعة من الرسائل في الداخل والخارج أولها أن هذه الدولة دولة قانونية يسود فيها القانون.

وأوضح الأجرود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ثاني رسالة هي أن الرئيس السيسي مهتم اهتمام بالغ الدقة فيما يتعلق بالمواطن، فضلا أن الرئيس وجه إلى المواطن أنه هو الذي يستطيع أن يصنع مستقبله.

وأشار الأجرود، إلى أن الشفافية التي ينادي بها الجميع تؤكد أن مصر في عصر الرئيس السيسي تؤدي دورها القانوني والتشريعي وسط كافة الأوضاع التي تمر بها المنطقة مما يؤكد مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به ارض الكنانة ، لافتا إلى أن المجلس القادم يتطلب أن يتماشى مع الجمهورية الجديدة،

وأكد أمين سر تشريعية الشيوخ، أن الدولة في انتظار مجلس يلبي احتياجات المواطنين التشريعية، مشيرا إلى أن اليوم وغدا سيشهد اقبال كييرغمن المواطنين للتصويت في مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى.

وطالب أمين سر تشريعية الشيوخ، المواطنين  بالنزول إلى التصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم.

النائب المستشار محمد الأجرود أحكام المحكمة الإدارية العليا إلغاء الانتخابات المرحلة الأولى الرئيس

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

بدء جلسة التداول

وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال

التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIB

صورة أرشيفية

بورصة مصر تستقبل ختام الأسبوع بانتعاشة جديدة.. والمؤشرات تواصل الصعود

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

