أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة

رصد برنامج صباح الخير يا مصر حالة الطقس اليوم، وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.

اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، يسود طقس بارد في الصباح ومعتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مع مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبرودة أول الليل، وبارد في آخره.

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا. كما توجد فرص أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين، يصاحبها نشاط رياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 25° للعظمى و18° للصغرى

السواحل الشمالية: 24° / 16°

شمال الصعيد: 26° / 12°

جنوب الصعيد: 30° / 16°

أما يوم الجمعة 5 ديسمبر، فتستمر الشبورة المائية صباحًا، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر وسيناء، ونشاط رياح متقطع على أغلب المناطق.

ويتوقع السبت 6 ديسمبر انخفاض درجات الحرارة 3–4 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، وفرص أمطار متفاوتة على البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة.

من الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر، توجد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.