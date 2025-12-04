رغم نوة قاسم.. الطقس اليوم مستقر على أغلب الأنحاء وأمطار على السواحل خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الخميس، سوف يشهد حالة استقرار فى الأحوال الجوية اليوم على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة.

أمطار متفرقة تضرب عدة محافظات والأجواء معتدلة

متوقع خلال الطقس اليوم، وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.

وشهد الطقس صباحا، نشاط شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فيما متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مناطق من (حلايب وشلاتين)، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس الجو، أجواء باردة في الصباح الباكر على مختلف أنحاء البلاد، بينما يميل إلى الاعتدال نهارًا على أغلب المناطق، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد. ومع ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا خاصة في فتراته المتأخرة.

شبورة كثيفة وسحب متوسطة ببعض المحافظات

وأشارت الهيئة، إلى استمرار الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خلال الطقس اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط خفيف وغير مؤثر للأمطار على بعض المناطق.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم،كالتالي:

القاهرة الكبرى: 25 للعظمى و18 للصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 24 للعظمى و17 للصغرى

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 24 للعظمى و16 للصغرى

السواحل الشمالية الشرقية: 24 للعظمى و15 للصغرى

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 27 للعظمى و18 للصغرى

شمال الصعيد: 26 للعظمى و12 للصغرى

جنوب الصعيد: 34 للعظمى و16 للصغرى

رياح محملة بالأتربة وأمواج البحر مرتفعة

كما أوضحت الهيئة، أن الرياح خلال الطقس اليوم، سوف تكون معتدلة على أغلب الأنحاء، بينما تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، وقد تثير الرمال والأتربة على بعض المناطق القريبة من الصحراء الغربية.

بينما تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يصادف اليوم الخميس، بداية نوة قاسم على محافظة الاسكندرية، والتي اعتبرتها هيئة الأرصاد مواعيد نوات سنوية ثابتة، قد تكون أحيانا غير مؤثرة في الأجواء ولا يصاحبها موجات أمطار غير عادية نتيجة التغيرات المناخية.