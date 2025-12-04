أمين سر تشريعية الشيوخ يكشف تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء

قال المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشيوخ، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم تعديلات قانون الكهرباء المحال من الحكومة.

وأوضح الأجرود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم مناقشة الثلاث مواد70، 71، واستحداث نص المادة 71، في حضور ممثلي الحكومة وممثلي وزارة الكهرباء.

وأكد أن المناقشة راعت مصالح الدولة والمواطن معا بما يضمن مشروع متكامل لمعالجة حالات بعينها.

وأشار أمين تشريعية الشيوخ، إلى أن اللجنة وصلت إلى مشروع متوازن لتحقيق الضبط التشريعي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد جهد كبير لإعداد التشريعات المهمة لضبط المرحلة المقبلة وتتواكب مع مقتضيات العصر استعدادا لتدشين الجمهورية الجديدة.