أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 4-12-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام في ختام الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد x وست هام – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
بولونيا x بارما – 7 مساء
لاتسيو x ميلان – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس العرب 2025
فلسطين x تونس – 4:30 مساء - beIN Sport HD
سوريا x قطر – 7 مساء - beIN Sport HD
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
أت. باليريس x إسبانيول – 8 مساء
ليجانيس x ألباسيتي – 8 مساء
ريال أفيلا x رايو فاليكانو – 8 مساء
كارتاجينا x فالنسيا – 10 مساء
ايكستريمادورا x إشبيلية – 10 مساء
سانت أندريو x سيلتا فيجو – 10 مساء
تينيريفي x غرناطة – 11 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر
الجونة x بترول أسيوط – 2:30 مساء