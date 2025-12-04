أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 4-12-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام في ختام الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





مانشستر يونايتد x وست هام – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



بولونيا x بارما – 7 مساء

لاتسيو x ميلان – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس العرب 2025



فلسطين x تونس – 4:30 مساء - beIN Sport HD

سوريا x قطر – 7 مساء - beIN Sport HD

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



أت. باليريس x إسبانيول – 8 مساء

ليجانيس x ألباسيتي – 8 مساء

ريال أفيلا x رايو فاليكانو – 8 مساء

كارتاجينا x فالنسيا – 10 مساء

ايكستريمادورا x إشبيلية – 10 مساء

سانت أندريو x سيلتا فيجو – 10 مساء

تينيريفي x غرناطة – 11 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر



الجونة x بترول أسيوط – 2:30 مساء