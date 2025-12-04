قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب

أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة  عبد الرؤوف علام بالخطوات الرائدة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت قيادة الوزير محمد عبداللطيف، في تطوير المنظومة التعليمية وربط طلاب المدارس بأحدث التقنيات العالمية، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد  عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على أهمية إدراج منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي. 


وأوضح  رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أن بناء قدرات أبنائنا الطلاب في مجالات المستقبل الرقمي لم يعد خياراً، بل هو ضرورة وطنية ملحة. هذا المنهج يجهزهم ليس فقط لسوق العمل المتغير، ولكن لتشكيل هذا المستقبل بأنفسهم، مما يضمن لمصر مكانتها الريادية في العصر الرقمي".

 وشدد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء جيل قادر على المنافسة عالمياً.

نجاح منصة "كيريو" اليابانية في بناء القدرات الرقمية

وسلط رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الضوء   على التعاون المثمر مع الجانب الياباني ممثلاً في منصة كيريو (Qureo) لدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي. 

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن هذه المنصة قد أثبتت نجاحاً فائقاً في بناء المهارات الرقمية لطلابنا. 

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد يسرت على طلاب الصف الأول الثانوي الدخول إلى المنصة، حيث أتاحت لهم رابطاً للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر، مؤكداً على دور أخصائي التطوير التكنولوجي في كل مدرسة كحلقة وصل أساسية لتمكين الطلاب.

خطوات دخول الطلاب على منصة “كيريو”

وفي إطار حرص  المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مساعدة أولياء الأمور والطلاب، أوضح - في بيان له - الخطوات المتبعة لدخول الطلاب على منصة “كيريو” المتمثلة فيما يلي : 

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ومن ثم الانتقال إلى منصة الشهادات العامة لعامي 2025-2026.
  • الضغط على أيقونة "التدريب على الذكاء الاصطناعي متاح الاستلام للصف الأول الثانوي".
  • إدخال الإيميل الموحد الخاص بالطالب، المستخدم لطباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي، كـ "اسم الحساب" وإدخال كلمة المرور.
  • الضغط على "استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي".
  • ستظهر بيانات الطالب الشخصية، وفي الأسفل سيجد اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بمنصة كيريو.

و ثمن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  جهود  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  المتواصلة والدؤوبة لضمان جودة العملية التعليمية وربطها بالتوجهات العالمية الحديثة، مما يعزز من قدرة الطالب المصري على مواجهة تحديات المستقبل.

وطالب  المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جميع أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه المنصة القيمة التي تقدم تدريباً عالمياً مجانياً.

