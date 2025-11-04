وزير التعليم يوجه بتقديم شهادات تقدير للطالبات المتفوقات في مادة البرمجة

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مفاجئة لمدرسة "سندوب الثانوية بنات" بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتى تضم عدد ٨١٠ طالبة

وخلال الزيارة ، حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاطلاع على الكثافة الطلابية ومدى استيعاب الطالبات للمواد الدراسية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته للمدرسة بتقديم شهادات تقدير للطالبات اللاتي يجتزن مستويات عليا في مادة البرمجة على المنصة وذلك في إطار تحفيزهن على مواصلة دراسة المادة، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة الطلاب والطالبات لهذه المادة حتى تتواكب قدراتهم ومهاراتهم مع مهن المستقبل.

وخلال اللقاء، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع عدد من الطالبات حول طموحاتهن المستقبلية، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تحديث المناهج بشكل متكامل، لمواكبة الأنظمة التعليمية العالمية.

وكان قد أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.