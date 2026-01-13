رغم الأمطار الغزيرة.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أنه برغم التقلبات الجوية، إلا أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طن تشمل : 412 طن كلينكر و 17150 طن يوريا و 6717 طن بضائع متنوعة .

كما أشارالبيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41426 طن تشمل : 7589 طن خردة و 31207 طن ذرة و 2022 طن خشب زان و 608 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 272 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 347 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68573 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48363 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3715 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5410 حركة .