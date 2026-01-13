قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
محافظات

رغم الأمطار الغزيرة.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أنه برغم التقلبات الجوية، إلا أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طن تشمل :  412 طن كلينكر و 17150 طن يوريا و 6717 طن بضائع متنوعة .
كما أشارالبيان إلى أنه قد  بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41426 طن تشمل : 7589 طن خردة و 31207 طن ذرة و 2022 طن خشب زان و 608 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 272 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 347 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68573 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48363 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3715 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5410 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء سفن

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

