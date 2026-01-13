لأول مرة.. إدراج صرف عقار “إنتريستو” لمرضى قصور القلب بدمياط

اعلنت مستشفى دمياط العام، تحت قيادة الدكتور محمد اللبان مدير المستشفى، عن إدراج عقار “إنتريستو” (ساكوبيتريل/فالسارتان) ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، لعلاج مرضى القصور القلبي المزمن المصحوب بارتفاع ضغط الدم، وذلك لأول مرة بقطاع الطب العلاجي بالمحافظة.

ويشمل ذلك بدء استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من داخل المستشفى، بما يتضمن صرف العلاج الدوائي والمتابعة الطبية الدورية، وفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن مرضى القصور القلبي الذين تنطبق عليهم الشروط يمكنهم التوجه إلى مستشفى دمياط العام اعتبارًا من الآن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج قرارات العلاج بسهولة ويسر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم مرضى الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، والارتقاء بالمنظومة العلاجية لأهالي محافظة دمياط.

