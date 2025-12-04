مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

تستعد فرق رابطة الاندية المحترفه لخوض بطولة كأس عاصمة مصر والتي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر .
الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر
الثلاثاء 9 ديسمبر
فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود
كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس
بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو
الأربعاء 10 ديسمبر
طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة
زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي
الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية
الخميس 11 ديسمبر
الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد
وادي دجلة × بتروجت – استاد السلام الدولي
الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي
مجموعات كأس عاصمة مصر
المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز
– البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك
– المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.