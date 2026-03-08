قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمدن البحر الأحمر خلال ليالي رمضان

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة خلال ليالي شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات الثقافية خلال الشهر الكريم.

وجرى تنفيذ الفعاليات بإشراف الأستاذ أحمد صابر مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، خلال الفترة من 10 رمضان وحتى 15 رمضان 1447 هـ، وشملت عددًا من المواقع الثقافية التابعة للفرع، من بينها قصور ثقافة رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، إلى جانب شلاتين وحلايب وأبو رماد، حيث تنوعت الأنشطة بين سهرات ثقافية وفنية وبرامج توعوية استهدفت مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت الفعاليات سهرات للإنشاد الديني والابتهالات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحياها عدد من المنشدين، من بينهم الشيخ عارف محمود بقصر ثقافة الغردقة، والشيخ رفاعي منصور بمدينة القصير، والشيخ عادل محمد بثقافة الحمراوين، إلى جانب أمسيات شعرية شارك فيها شعراء نادي أدب الغردقة وعدد من شعراء المحافظة.

كما قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق عروضًا فنية، إلى جانب عروض فرقة القصير للفنون التلقائية بقيادة الفنان علاء منصور، فضلاً عن فقرات غنائية وعزف منفرد أضفت أجواء فنية على ليالي رمضان بالمحافظة.

وشملت الفعاليات كذلك ورش حكي تناولت قصص الصحابة، إلى جانب ورش للفنون التشكيلية لتصميم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، بما أتاح مشاركة الأطفال والشباب في الأنشطة الرمضانية.

كما تضمنت البرامج عددًا من المحاضرات والندوات الثقافية، من بينها ندوات حول الاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناعي، ولقاءات تكنولوجية نُظمت داخل عدد من المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد فرع ثقافة البحر الأحمر استمرار تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المواقع الثقافية بالمحافظة حتى 25 رمضان 1447 هـ، في إطار خطة متكاملة لإثراء المشهد الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

