حملة مكبرة بحي جنوب الغردقة لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة بشارعي الهضبة والباشا

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة ورفع نواتج فرز القمامة بشارعي الهضبة والباشا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى النظافة داخل مدن المحافظة والتصدي لظاهرة تراكم المخلفات وانتشار النباشين، وفي إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث وجه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي وإدارة المتابعة الميدانية وقسم البيئة بتنفيذ حملة موسعة لرفع نواتج فرز القمامة من صناديق المخلفات وتنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات نواتج الفرز التي يتركها بعض النباشين بمنطقتي الهضبة وشارع الباشا، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة، مع تطهير صناديق القمامة بشكل دوري لمنع تراكم المخلفات والحد من انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على شركة هيبكا بضرورة العمل على مدار اليوم لمنع ظاهرة النباشين داخل نطاق الحي، مع تكليف قسم البيئة بالتواجد الميداني مع الشركة ومصادرة الأدوات المستخدمة في فرز وتجميع القمامة بالشوارع.

وأكد اللواء أحمد جبر أن شركة هيبكا مسؤولة عن رفع وتفريغ صناديق القمامة بالطريقة الصحيحة بما يحافظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية من قبل قسم البيئة وإدارة المتابعة الميدانية لرفع الإشغالات المخالفة ومنع افتراش الشوارع من قبل بعض المحال التجارية والكافتيريات.