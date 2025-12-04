اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماعًا مع مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة ملفات العمل داخل المركز.

ومن ضمن ملفات العمل التي سيتم مناقشتها تعديل وثيقة ملكية الدولة، وعددٌ من الملفات التي يُجري العمل عليها داخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا آخر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود توفير الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية في السوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، من خلال توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.