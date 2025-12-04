دعم الشفافية.. الوطنية للانتخابات تُلزم اللجان بتسهيل عمل الإعلام والمتابعين

عقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مستجدات عملية التصويت في اليوم الأخير داخل الدوائر الـ20 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح خلال المؤتمر أن الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات المعادة.

توجيهات عاجلة لحل شكاوى المنع

كشف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت شكاوى من متابعين وإعلاميين حول منع دخول ممثلي الصحافة ومنظمات المجتمع المدني إلى بعض اللجان بمحافظة الجيزة.

وأوضح أن الشكاوى وردت بشأن:

مدرسة يوسف السباعي (اللجان 20 و21)

مدرسة أحمد عرابي (اللجان 1 و2 و3)

مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض (اللجان 3 و4)

وعلى الفور، وجّه بنداري بصفته رئيس لجنة متابعة الانتخابات في محافظة الجيزة بالتنسيق مع مدير أمن الجيزة، بإصدار تعليمات فورية لتسهيل دخول الإعلاميين والمتابعين، مؤكدًا أن الشفافية جزء أصيل من نزاهة العملية الانتخابية.

تصويت في 1775 لجنة داخل 7 محافظات

وأشار بنداري إلى أن التصويت يُجرى داخل 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات، يتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا داخل مجلس النواب.

وفيما يلي تفاصيل الدوائر:

أولًا: محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة – إمبابة

يتنافس فيها 14 مرشحًا على مقعدين.

ثانيًا: محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة – مركز الفتح

يتنافس فيها 18 مرشحًا على 3 مقاعد.

ثالثًا: محافظة سوهاج

الدائرة الأولى – مركز سوهاج: 36 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – أخميم: 14 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – المراغة: 10 مرشحين على مقعد

الدائرة الرابعة – طهطا: 27 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة – جرجا: 40 مرشحًا على مقعدين

الدائرة السادسة – المنشأة: 28 مرشحًا على مقعد

الدائرة الثامنة – دار السلام: 10 مرشحين على مقعد

رابعًا: محافظة قنا

الدائرة الأولى – مركز قنا: 32 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – قوص: 27 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – نجع حمادي: 38 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – أبو تشت: 32 مرشحًا على مقعدين

خامسًا: محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية – قسم أول الرمل

يتنافس فيها 16 مرشحًا على 3 مقاعد.

سادسًا: محافظة البحيرة

الدائرة الأولى – دمنهور: 32 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة – أبو حمص: 18 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثامنة – إيتاي البارود: 39 مرشحًا على مقعدين

سابعًا: محافظة الفيوم

الدائرة الأولى – مركز الفيوم: 18 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – أبشواي: 6 مرشحين على مقعدين

الدائرة الثانية – إطسا: 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)