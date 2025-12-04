الوطني الفلسطيني: استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي خرقا فاضحا لاتفاقية شرم الشيخ

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وانتشال خمسة شهداء بينهم طفلان إضافة إلى عشرات الإصابات، يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية شرم الشيخ وجريمة حرب وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين في أوقات النزاع.



وأوضح فتوح في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - أن اشتعال النار في خيام الأطفال والنازحين بعد قصف من الطيران الحربي دليلا إضافيا على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحتاج إلى أي ذريعة كي تواصل اعتداءاتها، مضيفا أنه ومن منذ وقف العدوان استناداً إلى تفاهمات شرم الشيخ قتلت إسرائيل أكثر من 320 مدنيا في أرقام تكشف حجم الإرهاب في استخدام أسلحة الدمار والقتل وتؤكد عدم التزام الاحتلال بمضمون التفاهمات التي يفترض أن توفر الحماية للسكان وتضمن الحد الأدنى من الامن والاستقرار.



وحمل فتوح قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، وطالب الوسطاء والدول الضامنة وخاصة الإدارة الامريكية بضرورة لجم الاحتلال ومنع حكومة الاحتلال من التهرب من التزامات الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات بما يشمل فتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإنسانية دون إبطاء.



وأشار إلى أن وقف القتل وحماية المدنيين وفرض احترام الالتزامات الدولية لم تعد خيارات سياسية بل واجبات قانونية وأخلاقية تستدعي تدخلا دوليا حاسما يعيد الاعتبار للقانون الدولي والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان ويصون حياة شعب يتعرض للإبادة الجماعية والتطهير العرقي للعقاب الجماعي منذ 26 شهرا دون رادع.

