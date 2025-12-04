سيكو سيكو و الغاوي يتصدران الأكثر بحثا علي جوجل 2025

تطلق Google اليوم قائمة بأكثر اللحظات والشخصيات والمواضيع رواجًا لعام 2025 في مختلف الدول العربية. قد تميز عام 2025 بزيادة هائلة في الوعي بأدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي، وشغف مستمر بالرياضة، وتفاعل عميق مع المنصات التعليمية والأعمال الدرامية المحلية.

وعلي المشهد الثقافي، فقد كان نابضًا بالحياة، مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب نجاح الأفلام الجديدة مثل سيكو سيكو والغاوي، ما يعكس ارتباط المصريين بالفن والتاريخ.

نبذة عن المواضيع الرائجة في الدول الأخرى: الإمارات العربية المتحدة: تواصل الإمارات تألقها كمركز عالمي لاهتمامات متنوعة. حيث استحوذت أفلام ضخمة مثل Coolie وWar 2 على اهتمام الجميع.

المملكة العربية السعودية، فقد تواجد مسلسل شباب البومب 13 ومسلسل فهد البطل.



في العراق استحوذت شخصيات مثل اليوتيوبر نور ستارز، والإعلامي رامز جلال، واللاعب عمر مرموش على اهتمام الجمهور.



في سوريا، تصدرت الدراما والذكاء الاصطناعي وكرة القدم الحديث. كانت مسلسلات مثل نسمات أيلول، وسلمى،

وفي الجزائر، انقسم التركيز بين الملعب والشاشة. كانت المباريات التي يشارك فيها المنتخب الوطني (ضد أوغندا والنيجر) من بين أهم الاتجاهات، إلى جانب المسلسلات الدرامية مثل ليلى والأعمال العالمية الناجحة مثل Squid Game.