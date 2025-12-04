قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المعد النفسي السابق في الأهلي يعلق على واقعة سباح الزهور

عماد الدين فاروق
عماد الدين فاروق
سارة عبد الله

علق عماد الدين فاروق، المعد النفسي السابق في النادي الأهلي، على واقعة سباح الزهور.

وكتب عماد الدين فاروق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الله يرحم يوسف محمد السباح الطفل البطل ويصبر أهله".

واستشهد عماد الدين فاروق بواقعة مشابهة، وكتب: “إليكم كيف يتصرف العالم فى تلك المواقف كانت تغرق ولم يلاحظ أحد لا أحد سوى مدربتها.. كان ذلك في يونيو 2022، في بطولة العالم للسباحة في بودابست أنيتا ألفاريز، سباحة فنية أمريكية من أصول مكسيكية، كانت تؤدي عرضًا مثاليًا ولكن عندما انتهى عرضها... لم تنهض لالتقاط أنفاسها فقدت وعيها طفا جسدها لبضع ثوانٍ، ثم بدأ يغرق ببطء. حتى قاع المسبح لم يلاحظ الجمهور ولا الحكام كان الجميع يصفقون لكن مدربتها، أندريا فوينتس، لاحظت. كانت تعرف أنيتا - تعرف تمامًا كم من الوقت استغرقتها لتطفو على السطح شعرت في قرارة نفسها أن هناك خطبًا ما دون تردد، غاصت في الماء بكامل ملابسها، بحذائها سبحت مباشرة إلى أسفل، وأمسكت أنيتا من خصرها، وأعادتها إلى السطح وأنقذت حياتها”.

الواقعة والإجراءات الأولية

وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، فقد تعرض يوسف لحالة إغماء مفاجئة فور انتهاء سباق 50 متر ظهر، وتم التدخل سريعا لنقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، إلا أن محاولات الإنعاش المكثفة لم تنجح، ليفارق الحياة هناك.

التحقيقات الجارية

حتى اللحظة، لم تصدر الجهات المختصة تقريرا طبيا رسميا يوضح السبب الفعلي للوفاة، وما تزال التحقيقات مستمرة، مع الاستماع إلى أقوال الشهود والمسؤولين للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي هذا الصدد، يقول مدرب سباحة بالإمارات، على تواصل بالعديد من المدربين التي كانوا متواجدين أثناء بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، إن ما حدث كارثة كبيرة، بالرغم من أن الطبيعي أن السباحين يحدث لهم إغماء، ولكن من الغير الطبيعي أن السباح يظل من 8 إلى 10 دقائق تحت الماء دون أن يلاحظه أحد.

وأضاف المدرب لـ "صدى البلد"، أن هناك تقصير كبير من الاتحاد والحكام، والاتحاد لا يوفر رعاية أمان للسباحين. 

وأشار المدرب، إلى أن يوسف كان في آخر تصفية من سباقات، واستمر من 8 إلى  10 دقائق تحت الماء في حمام السباحة دون أن يشعر به أحد، فلم يتم وصف هذا إلا بالإهمال من الاتحاد والمدربين والحكام. 

بطولة العالم للسباحة في بودابست أنيتا ألفاريز
عماد الدين فاروق واقعة سباح الزهور النادي الأهلي يوسف محمد السباح

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

