خالد الغندور يكشف حقيقة اعتزال حلمي طولان التدريب

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة اعتزال حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، التدريب عقب بطولة كأس العرب.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “بعد التواصل مع الكابتن حلمي طولان ينفي تماما اعتزاله التدريب ويعلن انه لن يعتزل التدريب و انه قادر علي مواصلة عشقه”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهته القادمة في البطولة، وسط تطلعات لتحقيق أول فوز في دور المجموعات وتعويض تعادل الافتتاح قبل أن تشتد المنافسة على بطاقتي التأهل.

تفاصيل مشادة محمد شريف مع حلمي طولان

شهدت مباراة منتخب مصر والكويت التى انتهت بالتعادل مشادة كلامية فى الدقيقة 62 لحظة استبدال محمد شريف، حيث اعترض على الكابتن حلمى طولان أثناء خروجه من ملعب المباراة .

وتقدم شريف بعد وصول لاعبى المنتخب الى فندق الاقامة باعتذار الى الكابتن حلمى طولان الذى تقبل اعتذار اللاعب وطالبه بالالتزام فى الفترة المقبلة .

وتطرق أحمد حسن لما حدث بعد استبدال اللاعب محمد شريف، حيث قال الأخير للمدير الفني حلمي طولان: “أنا حاسس إني كنت فايق”. وأشار حسن إلى أن شريف تقدم بالاعتذار بعد المباراة مباشرة، مؤكدًا أن طولان يتعامل مع اللاعبين بروح الأب، ولا يسمح بأي خلافات داخل الفريق.

