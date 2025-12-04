قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكومي
بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة في مديري مستشفيات الإسكندرية
رواية جديدة تهزّ المعادي.. عزف على جثث النساء للسيد فلاح
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
رياضة

الروح الحلوة.. الغندور يعلق على انتهاء الخلاف بين شوبير ومحمد عمارة

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على انتهاء الخلاف بين أحمد شوبير ومحمد عمارة، نجمي النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن محمد عمارة يعتذر للكابتن شوبير والكابتن شوبير  يقبل اعتذاره وهذه هي الروح الحلوة التي نتمناها بيننا بعيدا عن الخناقات و الخلافات".

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير، قبول اعتذار محمد عماره لاعب الأهلي السابق، بعد خلافهم الأخير وتفاقم الأزمة بينهم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حصل خير ياكابتن عماره وبكل تأكيد اقبل وبصدر رحب اعتذارك وتظل الزماله وارتباطنا بالنادي الأهلي الأساس في علاقتنا جميعا كأبناء للنادي الأهلي شكرا لكلماتك الطيبة وتقبل تحياتى".

الأزمة بين شوبير وعماره

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات إعلامية أدلى بها محمد عمارة، حذر فيها من حدوث انقسامات داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب كثرة النجوم، مطالبًا ببيع بعض اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور، زيزو، ووسام أبو علي.

لكن شوبير خرج في حلقة لاحقة لينفي صحة تلك التصريحات، معتبرًا أنها منسوبة لعمارة دون أساس، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين وتبادل رسائل عبر "واتساب"، وصفت لاحقًا بأنها حملت طابع التهديد، ليتخذ شوبير قرارًا باللجوء إلى الجهات الرسمية.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد عمارة: "أنا لا أقبل التهديد، ولا أعيش على دعم أحد، وسأكمل ما بدأته، ولو اضطررت سألجأ إلى المستشار مرتضى منصور للدفاع عني".

محمد عمارة شوبير الأهلي أحمد شوبير

