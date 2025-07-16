بسبب التهديدات.. شوبير يتقدم ببلاغ رسمي لمباحث الإنترنت ضد محمد عمارة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تقدمه ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، بعد تلقيه رسائل تهديد على هاتفه المحمول.

وأكد شوبير، خلال ظهوره في برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي، أن البلاغ تم تقديمه بشكل رسمي، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تم اليوم تقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد الكابتن محمد عمارة.. هكذا الموضوع بالنسبة لي انتهى.. القانون دائمًا فوق الجميع".

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات إعلامية أدلى بها محمد عمارة، حذر فيها من حدوث انقسامات داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب كثرة النجوم، مطالبًا ببيع بعض اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور، زيزو، ووسام أبو علي.

لكن شوبير خرج في حلقة لاحقة لينفي صحة تلك التصريحات، معتبرًا أنها منسوبة لعمارة دون أساس، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين وتبادل رسائل عبر "واتساب"، وصفت لاحقًا بأنها حملت طابع التهديد، ليتخذ شوبير قرارًا باللجوء إلى الجهات الرسمية.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد عمارة:"أنا لا أقبل التهديد، ولا أعيش على دعم أحد، وسأكمل ما بدأته، ولو اضطررت سألجأ إلى المستشار مرتضى منصور للدفاع عني."