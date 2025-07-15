تطورات أزمة رحيل وسام أبو علي.. وعرض سعودي مفاجئ لـ إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي، عن آخر مستجدات ملف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يُصر على الرحيل هذا الصيف، في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو القلعة الحمراء ببقائه، إلى جانب توضيح موقف إمام عاشور من العرض المقدم له من نادي الأخدود السعودي.

وسام أبو علي.. مصير معلق

قال شوبير إن اللاعب ما زال يطمح في خوض تجربة احترافية جديدة، موضحًا:"وسام لديه طموحات مشروعة، لكن النادي أيضًا لديه حقوق لا بد من احترامها وآخر ما وصلني أن اللاعب سلّم جواز سفره، تمهيدًا للسفر مع الفريق إلى تونس، إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن رحيله قبل موعد السفر".

وأضاف:"هناك بوادر لاستئناف التفاوض من جانب النادي الأمريكي، مع محاولة لتقليص الفجوة المالية التي عطّلت الصفقة في وقت سابق، وإذا تم التوصل للمقابل المناسب، فالنادي لن يمانع في فتح الباب أمام احتراف اللاعب".

موقف إمام عاشور مع الأهلي

وعن العرض السعودي المقدم لـ إمام عاشور، أكد شوبير أن اللاعب أظهر ولاءه للنادي بقوله لمحمد يوسف، المدير الرياضي:"أنا مش هزايد على الأهلي، أي شيء يطلبه النادي أنا موافق عليه".

وختم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور باقٍ مع الفريق، لافتًا إلى أن اللاعب يقترب من العودة للمشاركة بعد نحو 4 أسابيع، في وقت يسعى فيه الأهلي إلى تمديد وتعديل عقده خلال الفترة المقبلة.