نابولي ينسحب من سباق ضم مهاجم ليفربول.. وتحرك سعودي للتعاقد معه

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توقف مفاوضات نابولي الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي، لضم مهاجمه داروين نونيز.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “داروين نونيز لا يزال يخطط للرحيل عن ليفربول، في حين أن مفاوضات نابولي قد انهارت”.

تحرك سعودي لضم مهاجم ليفربول



وأضاف: “أبلغ نابولي ليفربول الليلة أن صفقة داروين نونيز يمكن اعتبارها مُلغاة حيث سيوقعون مع لورينزو لوكا”.

وتابع: “أندية الدوري السعودي تُظهر اهتمامًا بالتعاقد مع داروين نونيز قبل الأسبوع المقبل، بينما لا يزال اللاعب يخطط للرحيل عن الريدز”.

وختم الصحفي الموثوق: "ليفربول يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد من الطراز الرفيع، مع اعتبار كل من إيزاك وإيكيتيكي كخيارات محتملة، لذا، نونيز سيرحل.