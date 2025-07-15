يويفا يقصي كريستال بالاس من الدوري الأوروبي ويضع نوتينجهام فورست بديلًا محتملًا

رغم نجاحه في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي عبر التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/2025، تلقى نادي كريستال بالاس صدمة قوية بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاده من البطولة القارية.

قرار مفاجئ من يويفا

يويفا أعلن استبعاد كريستال بالاس من منافسات الدوري الأوروبي، بسبب تعارض الملكية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي يشارك بدوره في البطولة ذاتها، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد المتعلقة بتعدد ملكية الأندية المشاركة في نفس المسابقة.

نتيجة لذلك، تم نقل كريستال بالاس إلى دوري المؤتمر الأوروبي، في خطوة فجّرت حالة من الجدل والاحتجاج، حيث أعلن مالك النادي نيته التصعيد وتقديم استئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS).

نوتينجهام فورست يظهر في المشهد

وفي تطور لافت، رصد متابعون ظهور اسم نادي نوتينجهام فورست على موقع يويفا الرسمي ضمن قائمة الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2025/2026، ليحل مكان كريستال بالاس، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن عن هوية البديل النهائي.

وكان نوتينجهام فورست قد أنهى الموسم في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله المرشح الأول للاستفادة من القرار، حال تم تثبيت العقوبة على كريستال بالاس.

من جانبها، أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ظهور نوتينجهام فورست قد يكون مجرد خلل تقني على الموقع الرسمي لليويفا، نظراً لأن القرار النهائي لا يُتوقع صدوره إلا عقب البت في الاستئناف الذي تقدم به كريستال بالاس.

يبقى قرار يويفا بشأن مشاركة نوتينجهام فورست في الدوري الأوروبي غير رسمي حتى اللحظة، في انتظار ما ستُسفر عنه الإجراءات القانونية، وسط ترقب من جماهير الناديين ومتابعي الكرة الأوروبية.

خلفية الأحداث

كريستال بالاس تُوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي (1-0).

يويفا استبعده بسبب تضارب الملكية مع ليون.

نوتينجهام فورست أقرب المستفيدين حال تأكيد القرار.

هذا وتُعد هذه الأزمة واحدة من أبرز القضايا التي طفت على سطح كرة القدم الأوروبية هذا الصيف، لتعيد النقاش مجددًا حول ملف ملكية الأندية ومشاركة الفرق الأوروبية ذات العلاقة المشتركة.