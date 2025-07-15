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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: السوبر المصري يقام في الإمارات بنفس نظام النسخة الأخيرة

السوبر
السوبر
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الثلاثاء، عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر المصري 2025، بالإضافة إلى النظام الذي ستُقام به البطولة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته على قناة «الأهلي»، أن البطولة ستُقام بشكل رسمي في دولة الإمارات، قائلًا:

"السوبر المصري 2025 هيُقام في الإمارات الشقيقة، والمعلومة مؤكدة وتم حسم الأمر بالفعل."


وأشار إلى أن النسخة المقبلة من البطولة ستُقام بنفس النظام المعتمد حاليًا، والذي يتضمن مشاركة أربعة فرق، وهي:

بطل الدوري المصري
بطل كأس مصر
بطل كأس الرابطة
الفريق الحاصل على البطاقة الذهبية
وأكد شوبير أن إقامة السوبر المصري في الإمارات يعكس قوة العلاقة بين البلدين ونجاح النسخ السابقة التي أقيمت هناك.

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