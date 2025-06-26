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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي
كأس السوبر السعودي
حمزة شعيب

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام هذا العام خارج المملكة، وتحديدًا في الصين، وذلك ضمن خطة التوسع الخارجي لبطولات الكرة السعودية.

4 أندية تتنافس على اللقب

وتشهد النسخة المرتقبة من البطولة، المقررة في أغسطس المقبل، مشاركة 4 أندية، وهي:

  • الهلال بصفته بطل كأس الملك،
  • النصر وصيف الدوري،
  • الاتحاد وصيف كأس الملك،
  • القادسية الصاعد المفاجئ الذي أظهر مستويات مميزة مؤخرًا.

وكان الهلال قد تُوج بلقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي 2024-2025، عقب فوزه العريض على النصر بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

نتائج قرعة نصف النهائي

أجريت قرعة الدور نصف النهائي، وأسفرت عن مواجهتين قويتين:

النصر × الاتحاد – 19 أغسطس 2025

الهلال × القادسية – 20 أغسطس 2025

على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 23 أغسطس 2025.

 

وتُعد هذه النسخة من كأس السوبر السعودي مميزة بكونها تُقام خارج البلاد، في ظل الاهتمام المتزايد بالترويج للدوري والبطولات السعودية عالميًا، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.

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