قمة نارية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية.. الليلة

يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة صعبة ضد يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “كامبينج وورلد”.

مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، تحقيق الفوز على يوفنتوس سيتي في مباراة اليوم وخطف صدارة المجموعة السابعة.

وكان مانشستر سيتي استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على الوداد المغربي 2-0، ثم فاز على العين الإماراتي 6-0 في الجولة الثانية.

في المقابل، يكفي يوفنتوس التعادل، لتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي.

وحقق يوفنتوس فوزًا كاسحًا على العين الإماراتي 5-0 في الجولة الافتتاحية، ثم واصل تفوقه بالفوز على العين 4-1 في الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة السابعة



1- يوفنتوس - 6 نقاط

2- مانشستر سيتي - 6 نقاط

3- الوداد - 0 نقاط

4- العين - 0 نقاط