ضربة موجعة.. إنزاجي يؤكد غياب مهاجم الهلال أمام باتشوكا

أكد سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي، استمرار غياب ألكسندر ميتروفيتش عن الفريق ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الهلال مع سالزبورج، فجر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة باتشوكا: “ميتروفيتش خارج مواجهة باتشوكا بسبب الإصابة، بينما تحسنت حالة حسان تمبكتي وعاد أخيرًا للتدريبات”.

وتتنافس أندية ريال مدريد وسالزبورج والهلال على بطاقتي التأهل من المجموعة الثامنة، فيما ودع باتشوكا البطولة رسميًا.

ماذا يحتاج الهلال للتأهل إلى ثمن النهائي؟

فوز الهلال على باتشوكا مع انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بأي نتيجة غير التعادل، يضمن تأهل الهلال رسميًا.

إذا فاز الهلال على باتشوكا مع تعادل ريال مدريد وسالزبورج، ستتساوى جميع الفرق في عدد النقاط، وبالتالي يتم اللجوء إلى القواعد الآتية بالترتيب لحسم المتأهل:-

-المواجهات المباشرة

-فارق الأهداف

-الأهداف المسجلة

-اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الصفراء)

-القرعة