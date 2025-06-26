تشابي ألونسو يرد على لابورتا: لدينا الحرية والديمقراطية

علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، على تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، تجاه ناديه.

وكان لابورتا صرح بأن ريال مدريد وبرشلونة لديهما مشاعر مختلفة، إذ يشعر ريال مدريد بالقوة، بينما يشعر برشلونة بالحرية.

وقال ألونسو في تصريح أبرزته صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أتخيل السياق الذي قال فيه ذلك، لدينا شعور بالحرية والديمقراطية، وأتخيل أن لديهم أيضًا بعض القوة، هذا ينطبق على الطرفين".

ريال مدريد يستعد لمواجهة سالزبورج

في سياق آخر، يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، فجر غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسالزبورج في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “ لينكون فاينانشال فيلد”.

وتتنافس أندية ريال مدريد وسالزبورج والهلال على بطاقتي التأهل من المجموعة الثامنة، فيما ودع باتشوكا البطولة رسميًا.

ترتيب المجموعة الثامنة





1- ريال مدريد - 4 نقاط

2- ريد بول - 4 نقاط

3- الهلال - نقطتين

4- باتشوكا - 0 نقاط