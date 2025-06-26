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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نشعر بالحرية.. لابورتا يكشف الفارق بين برشلونة وريال مدريد

خوان لابورتا
خوان لابورتا
محمد السعيد

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الفارق بين ناديه والغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "ريال مدريد وبرشلونة لديهما مشاعر مختلفة، ريال مدريد يشعر بالقوة، ونحن نشعر بالحرية".

وأضاف: "ريال مدريد يفضل التعاقد مع لاعبين جدد، بينما لدينا عدد أكبر من لاعبي لا ماسيا". 

موعد عودة برشلونة لـ “كامب نو”

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الأربعاء، عن موعد عودته لخوض المباريات على ملعب “كامب نو” بعد التطوير.

وقال النادي الإسباني في بيان: "يُعلن نادي برشلونة رسميًا عن عودته إلى ملعبه، كامب نو، المزود ​​بخدمة سبوتيفاي، في 10 أغسطس 2025، وهو حدث تاريخي يمثل إعادة الافتتاح الجزئي لمقر النادي الجديد، كجزءٍ من مشروع تطوير "إسباي بارسا" الأوسع".
وأضاف: “تبدأ العودة بخوض كأس خوان جامبر، وهو حدث خاص جدًّا لجماهير برشلونة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا”.

تابع البيان: “تُمثل هذه العودة لحظة تاريخية للنادي وجماهيره، فبعد أكثر من عامين من أعمال التجديد الشاملة والانتقال المؤقت إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، سيعود برشلونة ليعيش أجواء كرة القدم الحماسية في معقله الأسطوري”.

وختم البيان: “تشمل الأعمال المتبقية استكمال الطابق الثالث الجديد، ومقصورة كبار الشخصيات، وتركيب السقف، ووضع اللمسات الأخيرة على مختلف المساحات الداخلية، بالإضافة إلى التطوير العمراني للمنطقة المحيطة بالملعب، خلال هذه الفترة سيسعى النادي جاهدًا لضمان أعلى مستويات الراحة لأعضائه ومشجعيه وزواره في كامب نو، من خلال تسهيل الوصول إليه وتكييف الخدمات لتقديم أفضل تجربة ممكنة”.

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