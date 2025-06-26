عامر العمايرة: إلغاء تأثير العقوبات بعد دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن تفاصيل مهمة بخصوص لوائح العقوبات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أنه سيتم إلغاء تأثير البطاقات الصفراء والعقوبات المرتبطة بها بعد انتهاء دور المجموعات.

وكتب العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"جميع البطاقات الحمراء المباشرة وغير المباشرة، والإيقافات التي لم تُنفذ خلال بطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025، لن يتم نقلها إلى المباريات الرسمية التالية لفرق اللاعبين. أصبحت هذه العقوبات كأن لم تكن، وذلك وفقاً للائحة البطولة.



وكان النادي الأهلي قد ودع منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة.