شوبير : الاهلي لن يفرط في أي لاعب يحتاج

كشف الإعلامي احمد شوبير عن قرار نادي الاهلي بشأن رحيل عدد من اللاعبين الاهلي بعد تألقهم في كاس العالم



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي اكس :" الاهلي لن يفرط في اي لاعب الفريق محتاج اليه ".



وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة.