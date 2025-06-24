مين قال هيمشي | شوبير يرد على شائعة مثيرة في الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، نافياً الشائعات المتداولة بشأن رحيله.

وكتب شوبير:"الخبر المؤكد إن ديانج باقي في الأهلي، وإن الأهلي متمسك باللاعب."

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة.