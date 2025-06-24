شوبير: الأهلي سيئ الحظ .. لكن كسب احترام الجميع

علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على أداء النادي الأهلي في البطولة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق قدّم مستويات فنية مميزة، رغم سوء الحظ الذي لازمه في عدد من المباريات.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"الأهلي سيئ الحظ، سواء بالفرص التي ضاعت طوال البطولة، أو في الإصابات التي تعرض لها اللاعبون. ورغم ذلك كسب الأهلي احترام الجميع، والجمهور راضٍ عن الكرة الحلوة التي يقدمها الفريق، خاصة في المباراة الأخيرة."

سطر النجم الفلسطيني وسام أبو علي اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي وفي تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تألق وسجل ثلاثية “هاتريك” في شباك فريق بورتو البرتغالي، خلال المباراة المثيرة التي أقيمت اليوم على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة في البطولة.

علي الجانب الآخر فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية جديدة على النادي الأهلي، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل المثير الذي جمعه مع بورتو البرتغالي (4-4) في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم وداع الأهلي للبطولة من الدور الأول بعد أن اكتفى بنقطتين فقط، إلا أن "فيفا" طبق لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطولة في أعقاب مواجهة بورتو، حيث رصد حصول أربعة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء خلال اللقاء، وهم: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي أشرف داري.

ووفقًا للوائح الانضباط، قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 48 ألف دولار عن هذه المخالفات، بواقع 12 ألف دولار لكل بطاقة صفراء حصل عليها الرباعي في مباراة بورتو.