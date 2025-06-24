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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر السيد يشيد بأداء الأهلي في مونديال الأندية ويدافع عن الشناوي وزيزو

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

أشاد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، بالمستوى الذي قدمه الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم خروجه المبكر من دور المجموعات، متطرقًا في الوقت ذاته للدفاع عن محمد الشناوي حارس المرمى، وأداء أحمد سيد زيزو الذي وصفه بالثابت والمميز.

وكان الأهلي أنهى مشواره في البطولة بتعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليكتفي بنقطتين من تعادلين مع كل من إنتر ميامي وبورتو، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة، ليغادر البطولة محتلاً المركز الرابع في مجموعته.

وفي تصريحات إذاعية عبر إذاعة "ميجا إف إم"، اعتبر نادر السيد أن المشاركة في كأس العالم للأندية تمثل إنجازاً كبيراً لكرة القدم المصرية عموماً، وقال: "تواجد الأهلي في هذه البطولة العالمية أمر يضيف الكثير للكرة المصرية وللجماهير بشكل عام، كما يُسهم في تعزيز الروح الرياضية بين جماهير الأهلي والزمالك الذين يشتركون جميعاً في دعم الفرق المصرية في المحافل الدولية".

وأضاف حارس مرمى الفراعنة السابق: "الأهلي ظهر بمستوى جيد جداً في البطولة، خاصة وأنه واجه فرقاً قوية مثل إنتر ميامي الذي يضم أسطورة بحجم ميسي، وكذلك بالميراس وبورتو، وأستغرب تماماً من التقليل من شأن إنتر ميامي بدعوى أنه فريق ضعيف، فهذا الفريق يضم نجوماً عالميين ومواجهته ليست بالأمر السهل على الإطلاق".

وعن مباراة بالميراس، أشار نادر السيد إلى أن النتيجة لا تعكس سير اللقاء بشكل واقعي، موضحاً أن الفريق البرازيلي استغل فرصتين فقط ونجح في حسم المباراة، بينما قدم الأهلي أداءً متوازناً وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل.

وفيما يخص الانتقادات التي طالت محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب مواجهة بورتو، أكد نادر السيد أن تحميل الحارس مسؤولية الأهداف الأربعة أمر غير منصف، وقال: "بورتو من أقوى الفرق الأوروبية، وسجل أربعة أهداف في مرمى الشناوي، لكن حارس المرمى ليس خارقاً كي يمنع كل الكرات، لا يجب تحميله وحده مسؤولية التعادل أمام فريق بهذا الحجم".

وفي ختام حديثه، أثنى نادر السيد على الأداء الذي قدمه أحمد سيد زيزو، رغم الجدل الذي دار مؤخراً حول انتقاله إلى صفوف الأهلي، مشيراً إلى أن اللاعب حافظ على ثبات مستواه خلال مباريات البطولة وقدم مردوداً مميزاً في ظل الضغوط الكبيرة المحيطة به.

 وأضاف: "زيزو أظهر تركيزاً عالياً داخل الملعب وكان أحد العناصر الأكثر ثباتاً في الأداء بين جميع اللاعبين، وهذا يحسب له في هذه المرحلة الصعبة".

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