صراع مانشستر على ديوجو كوستا.. حارس بورتو يشعل سباق الصيف بين السيتي ويونايتد

دخل ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في سباق مباشر للتعاقد مع الحارس الدولي البرتغالي ديوجو كوستا، حامي عرين نادي بورتو، بحسب ما كشفته صحيفة "أبولا" البرتغالية.

ويبحث كلا الناديين عن تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل احتمالات رحيل حراسهما الأساسيين. إذ يضع مانشستر سيتي الحارس البرتغالي كخيار أول لتعويض البرازيلي إيدرسون، حال مغادرته الفريق، بينما يرى روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، في كوستا بديلاً مثالياً للكاميروني أندريه أونانا في حال رحيله المرتقب.

وبحسب ذات التقرير، أبلغ كوستا زملاءه في بورتو برغبته في خوض تحدٍ جديد في مسيرته، ما يعزز فرص انتقاله هذا الصيف، خاصة في ظل اهتمام أكبر ناديين في مدينة مانشستر بضمه.

تُقدّر القيمة السوقية لديوجو كوستا بـ 75 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع بورتو يمتد حتى صيف 2027، ما يمنح النادي البرتغالي قوة تفاوضية في الصفقة المحتملة.

يُذكر أن كوستا غاب عن مباريات بورتو في كأس العالم للأندية 2025 بسبب الإصابة، والتي خاض فيها الفريق البرتغالي ثلاث مواجهات ضد كل من الأهلي، بالميراس، وإنتر ميامي، قبل أن يودع البطولة رسميًا من دور المجموعات.

تعاقدات السيتي الصيفية

وكان مانشستر سيتي بدأ تحركاته مبكرًا هذا الصيف، بضم عدد من الصفقات البارزة، أبرزها: ريان آيت نوري من ولفرهامبتون، الحارس ماركوس بيتينيلي، الفرنسي ريان شرقي، والهولندي تياني ريندرز قادمًا من ميلان، في إطار خطة الاستعداد لموسم قوي يشهد منافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.