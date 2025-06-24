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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يتغنى بمستوى وسام أبو علي في الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
ميرنا محمود

أشاد الاعلامي ابراهيم عبد الجواد بأداء وسام أبو علي مهاجم الأهلي في كأس العالم للأندية، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد:دا هجام ابو علي مش وسام، هاتريك في شباك بورتو يا مفتري.

سطر النجم الفلسطيني وسام أبو علي اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي وفي تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تألق وسجل ثلاثية “هاتريك” في شباك فريق بورتو البرتغالي، خلال المباراة المثيرة التي أقيمت اليوم على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة في البطولة.

علي الجانب الآخر فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية جديدة على النادي الأهلي، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل المثير الذي جمعه مع بورتو البرتغالي (4-4) في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم وداع الأهلي للبطولة من الدور الأول بعد أن اكتفى بنقطتين فقط، إلا أن "فيفا" طبق لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطولة في أعقاب مواجهة بورتو، حيث رصد حصول أربعة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء خلال اللقاء، وهم: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي أشرف داري.

ووفقًا للوائح الانضباط، قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 48 ألف دولار عن هذه المخالفات، بواقع 12 ألف دولار لكل بطاقة صفراء حصل عليها الرباعي في مباراة بورتو.

ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي تم تسجيلها على الفريق الأحمر، إذ كان لاعبو الأهلي قد تلقوا 4 بطاقات صفراء أخرى في الجولتين السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، نالها كل من مروان عطية (بطاقتين)، وحمدي فتحي، ويحيى عطية الله.

وسام ابو علي اداء وساء ابو علي الاهلي

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