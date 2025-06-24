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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأنظار تتجه إلى زيزو عقب خروج الأهلي من مونديال الأندية.. ماذا فعل؟

زيزو
زيزو
أحمد أيمن

اتجهت الأنظار إلى رد فعل اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي المنضم حديثا وذلك عقب خروج فريقه من كأس العالم للأندية 2025.. فماذا فعل؟

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 متذيلا مجموعته برصيد نقطتين بعد تعادله المثير مع بورتو.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية والتي تضم كل من: الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو.

مباراة الأهلى وبورتو 

التقي الأهلي مع بورتو، فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي 4-4، لينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، محتلًا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (3 أهداف - هاتريك) ومحمد بن رمضان المنضم حديثا للفريق.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا"، لاعب الأهلي، وسام أبو علي، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو، بعد تسجيله "هاتريك".

وحقق الأهلي تعادلين أمام إنتر ميامي بالجولة الأولى وبورتو بالجولة الثالثة، بينما خسر في لقاء الجولة الثانية أمام بالميراس 2-0.

ماذا فعل زيزو؟

أظهرت لقطات مصورة، متداولة في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، جلوس أحمد سيد "زيزو" في منتصف الملعب بعد صافرة نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي بورتو، إذ لم يتوجه على الفور إلى غرفة الملابس.

وبدت علامات الحزن والحسرة على وجه "زيزو" عقب نهاية مشوار "المارد الأحمر" مبكراً في المونديال بنظامه الجديد.

جدير بالذكر أن أحمد سيد "زيزو" (29 عاماً) كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، قادماً من نادي الزمالك.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن منح لاعبي الفريق راحة مطولة من التدريبات (18 يوما)، عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة، لبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

زيزو الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية 2025 مباراة الأهلى وبورتو

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