قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمازون العالمية توقف الشحن إلى إسرائيل
جدول استثنائي لنقل المسافرين.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج
سيناء تنتعش على وقع حرب إيران وإسرائيل .. قفزة سياحية بـ300% رغم النيران
إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يثير الجدل وسط نفي إيراني | تفاصيل
نادر السيد: الشناوي ليس سببا في تعادل الأهلي أمام بورتو.. وبالميراس محظوظ
CNN : ترامب ينجو من مقبرة حرب إيران
ثلاثي بيراميدز يتصدرون صفقات الزمالك الجديدة
الهلال يخطط لصفقة تاريخية: تحركات جادة للتعاقد مع ليونيل ميسي
الحرب علي غزة.. مصر تدعو لاستئناف المفاوضات
عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم رادار قرب طهران رغم سريان الهدنة
سعي دولي حثيث لتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق : زيزو أفضل لاعب أهلاوي في مونديال الأندية

زيزو
زيزو
حسن العمدة

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو قدم مباريات قوية مع الأهلي في كأس العالم للاندية.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: زيزو اكثر ما لفت انتباهي في لاعبي الاهلي في كاس العالم للاندية وهو الأفضل بين لاعبي الأهلي في المونديال

وأضاف:  رغم ما حدث الفترة الماضية مع زيزو وقصة انتقاله للأهلي وغيابه عن الملاعب،  ولكن هو الاكثر ثباتا في المستوى في لاعبي الأهلي في كأس العالم للأاندية ويركز جيدا داخل الملعب.

واختتم نادر السيد تصريحاته قائلا:  الاهلي ظهر بشكل جيد للغاية في كأس العالم للاندية، والاهلي كان يناطح انتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، اتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض انه فريق ضعيف، والتقليل من حجم انتر ميامي لم يعجبني

نادر السيد أحمد سيد زيزو زيزو الأهلي كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

البيض والفراخ

مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

ترشيحاتنا

الغدة الدرقية

تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفرط الغدة الدرقية

حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض

زفاف نجل نائب السفير المصري بالرياض في أجواء عائلية بالقاهرة

بسكويت جوز الهند بالكاكاو

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أسماء أبو اليزيد و زوجة عصام صاصا تثيران الجدل والأخيرة خضعت لعملية تجميل.. إليكِ 5 أكلات سهلة وسريعة حضريها فى 15 دقيقة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ألذ مشروب بارد..طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي
طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي
طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

شوربة الكريمة.. ناعمة وغنية بطعم لا يُنسى

طريقة عمل شوربة الكريمة
طريقة عمل شوربة الكريمة
طريقة عمل شوربة الكريمة

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد