نجم الزمالك السابق : زيزو أفضل لاعب أهلاوي في مونديال الأندية

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو قدم مباريات قوية مع الأهلي في كأس العالم للاندية.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: زيزو اكثر ما لفت انتباهي في لاعبي الاهلي في كاس العالم للاندية وهو الأفضل بين لاعبي الأهلي في المونديال

وأضاف: رغم ما حدث الفترة الماضية مع زيزو وقصة انتقاله للأهلي وغيابه عن الملاعب، ولكن هو الاكثر ثباتا في المستوى في لاعبي الأهلي في كأس العالم للأاندية ويركز جيدا داخل الملعب.

واختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: الاهلي ظهر بشكل جيد للغاية في كأس العالم للاندية، والاهلي كان يناطح انتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، اتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض انه فريق ضعيف، والتقليل من حجم انتر ميامي لم يعجبني