تقييم زيزو بعد تعادل الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

خطف أحمد مصطفى «زيزو» الأضواء خلال مشاركته مع الأهلي أمام بورتو في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، في واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة، بعدما شارك أساسياً في اللقاء كاملاً رغم ابتعاده السابق عن الملاعب لفترة طويلة.

في خطة فنية جديدة، دفع الجهاز الفني للأهلي بزيزو في مركز لاعب الوسط، حيث ظهر بأداء مميز ساهم في سيطرة الفريق على منطقة وسط الملعب. وكان اللاعب وراء ركلة الجزاء التي سجل منها وسام أبو علي أحد أهدافه الثلاثة في اللقاء.

وحصل زيزو على تقييم مرتفع بلغ 7.8 وفقاً لموقع «سوفا سكور»، ليأتي كثاني أفضل لاعبي المباراة بعد وسام أبو علي، وسط إشادة كبيرة من جماهير الفريق والمحللين.

وخلال المباراة، أظهر زيزو دقة ملحوظة في التمرير، حيث أكمل 29 تمريرة صحيحة من أصل 31 بنسبة نجاح 94%، كما سدد كرتين على مرمى بورتو، واحدة منها بين القائمين والعارضة.

وواصل زيزو تفوقه في الجانب البدني بعد فوزه بـ5 التحامات من أصل 8 في الصراعات الأرضية، مؤكداً استعداده الكامل فنياً وبدنياً.