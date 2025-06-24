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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق يعلق على خروج الأهلي من كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إسلام صادق على خروج النادي الأهلي من كأس العالم للأندية.

وكتب إسلام صادق:"الأهلي يودع مونديال الأندية من الدور الأول بعد تعادله 4-4 مع بورتو البرتغالي وتقديمه عرضا قويا حفظ به ماء وجه الكرة المصرية ..والجماهير كلمة السر في أداء الأحمر المتميز !".

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط. 

إحصائية سلبية بعد تعادل الأهلي مع بورتو

وسجل النادي الأهلي المصري مشاركته التاسعة تاريخياً في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد والقديم، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة خلال هذه المشاركات.

ورغم كونه أحد أكثر الأندية تمثيلاً للقارة الأفريقية في هذه البطولة، إلا أن الفريق الأحمر غادر نسخ 2005، 2008، 2013، وأخيراً نسخة 2025، دون أن يتمكن من حصد أي فوز في هذه المشاركات الأربع.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودع الأهلي البطولة من دور المجموعات بعد أن اكتفى بتعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو البرتغالي، مع خسارة أمام بالميراس البرازيلي، ليغلق مشواره برصيد نقطتين فقط.

ورغم الانتقادات التي طالت الفريق عقب النتائج السلبية، يظل الأهلي صاحب سجل حافل بالإنجازات القارية.

وقد وصل الأهلي إلى نصف النهائي ست مرات في تاريخ البطولة، حقق في أربع منها المركز الثالث (2006 و2020 و2021 و2023)، وفي نُسختَي 2012 و2022 احتل المركز الرابع.

الاهلي الزمالك اسلام صادق

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