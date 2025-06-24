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الأهلي خارج المنافسة.. 11 فريقاً يودعون كأس العالم للأندية دفعة واحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي خارج المنافسة.. 11 فريقاً يودعون كأس العالم للأندية دفعة واحدة

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي
حمزة شعيب

تتواصل مجريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، من بينها النادي الأهلي المصري ممثل الكرة الإفريقية والعربية.

خروج 11 نادياً من كأس العالم للأندية

وأسفرت نتائج الجولة حتى الآن عن خروج 11 ناديًا من سباق المنافسة على اللقب بشكل رسمي، حيث ودع البطولة كل من: لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريد الياباني، أوكلاند سيتي النيوزلندي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، باتشوكا المكسيكي، سياتل الأمريكي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بورتو البرتغالي، إلى جانب الثلاثي العربي الأهلي المصري، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط. 

إحصائية سلبية بعد تعادل الأهلي مع بورتو

وسجل النادي الأهلي المصري مشاركته التاسعة تاريخياً في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد والقديم، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة خلال هذه المشاركات.

ويقام مونديال الأندية في نسخته الجديدة وفق نظام كأس العالم للمنتخبات المعتمد في النسخة الأخيرة، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين الأندية المتأهلة، وسط ترقب لجولات الحسم القادمة مع اقتراب الأدوار الإقصائية.

الأهلي كأس العالم للأندية بورتو العين الإماراتي الوداد المغربي

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