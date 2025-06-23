الزمالك يبلغ لجنة التظلمات: زيزو ليس له أي مستحقات متأخرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك أخطر لجنة التظلمات باتحاد الكرة بأن زيزو ليس لديه أي مستحقات مطلقا؛ مشيرا إلى أن اللاعب لن يتنازل عن أي مستحقات متأخرة.

الزمالك يسبق زيزو ويقدم شكوى لاتحاد الكرة

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يعلم بنية زيزو في تقديم شكوى ضد النادي، وقام بتقديم شكوى مسبقة لاتحاد الكرة.

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الزمالك يوقع عقوبات على زيزو:

وأضاف: الزمالك قام بتوقيع عقوبات ضد زيزو بإجمالي المبالغ المالية المستحقة له، وذلك من أجل تفويت الفرصة على اللاعب للحصول على أي مقابل مالي من الزمالك بعد رحيله إلى الأهلي.