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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عبد الفضيل: إمام عاشور يمثل 60% من قوة الأهلي.. ويكشف موقف زيزو

إمام عاشور
إمام عاشور
علي مكي

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن غياب إمام عاشور عن مباراة الأهلي أمام بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية؛ أثر بشكل كبير على أداء الفريق، موضحًا أن اللاعب يمثل نسبة كبيرة من القوة الهجومية للفريق الأحمر.

وقال عبد الفضيل، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "غياب إمام عاشور في مباراة بالميراس كان مؤثرا جدًا، لأنه يمثل 60% من القوة الهجومية للأهلي، وغيابه؛ انعكس على أداء الفريق بشكل واضح".

وأضاف: "الأهلي لا يعاني من خلل في أحد الخطوط فقط، بل من خلل عام في التوازن داخل الفريق، خاصة في الشوط الثاني من المباريات، حيث يظهر تراجع بدني ملحوظ رغم الاستحواذ الجيد والأداء القوي في الشوط الأول".

وتابع: "المدير الفني ما زال حديث العهد بالفريق، والانطباع الأولي يظهر وجود نقص في الانسجام، وهو أمر طبيعي في هذه المرحلة".

وأشار شريف عبد الفضيل إلى أن الظروف المناخية أيضا لعبت دورا في تراجع الأداء، قائلاً:"الرطوبة كانت عالية جدا خلال اللقاء، وكان من الضروري إجراء تبديلات بين الشوطين للحفاظ على المستوى البدني الجيد الذي ظهر به الفريق في أول 45 دقيقة".

واختتم عبد الفضيل تصريحاته، متحدثًا عن سبب تبديل زيزو في لقاء إنتر ميامي، موضحًا أن غيابه عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة؛ دفع المعد البدني لاتخاذ هذا القرار.

الاهلى إمام عاشور زيزو

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