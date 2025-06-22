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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يطرح سؤالا للجمهور حول مباراة الأهلي و بورتو.. تفاصيل

إعلامي يطرح سؤالا للجمهور حول مباراة الأهلي و بورتو
إعلامي يطرح سؤالا للجمهور حول مباراة الأهلي و بورتو
علا محمد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط منشوراً بشأن مباراة الأهلي و بورتو عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط:"تتوقع مين هيكون نجم الأهلي قدام بورتو في كأس العالم للأندية ؟".


يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة
الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.

الاعلامي أحمد عبد الباسط مباراة الأهلي الأهلي بورتو بالميراس البرازيلي

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