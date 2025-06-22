موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة

الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.

أما الفريق البرتغالي، فقد تعادل مع بالميراس 2-2 في بداية مشواره، ثم خسر من إنتر ميامي بهدف نظيف، ليبقى الأمل معلقًا هو الآخر على نتيجة مواجهة الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز مع انتظار نتيجة اللقاء الآخر في المجموعة بين إنتر ميامي وبالميراس، لتحديد موقفه من التأهل، إذ تبقى جميع الاحتمالات واردة في ظل تقارب النقاط وفارق الأهداف بين الفرق الأربعة.

القنوات الناقلة للمباراة

ستُنقل المباراة عبر عدة وسائل تضمن لعشاق الفريقين فرصة المتابعة مجانًا وبدقة عالية:

شبكة DAZN العالمية، المالكة لحقوق بث كأس العالم للأندية 2025، والتي تقدم جميع المباريات مجانًا عبر منصاتها الإلكترونية بتقنيات بث متعددة وبلغات مختلفة.

قناة MBC أكشن، التي أكدت شبكة MBC الإعلامية أنها ستبث مباريات البطولة بشكل مجاني للجمهور العربي، بما في ذلك مواجهة الأهلي وبورتو.

تطبيق شاهد، حيث سيكون اللقاء متاحًا عبر خدمة البث المباشر بالتقنية القياسية (SD) دون اشتراك مدفوع.

كلمة الحسم في نيو جيرسي

مباراة الأهلي وبورتو تمثل الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين لإثبات الذات وتجاوز عقبة الدور الأول في البطولة. الأهلي، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في أمريكا وخبرة واسعة في البطولات القارية والدولية، يطمح لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة.

أما بورتو، سيحاول استثمار نقاط ضعف بطل أفريقيا، والاستفادة من خبرة لاعبيه الأوروبيين لحسم الصراع على بطاقة التأهل.

كل الأنظار تتجه إلى ملعب "ميت لايف" في نيو جيرسي، حيث تُحسم واحدة من أشرس المواجهات في هذه النسخة من مونديال الأندية.